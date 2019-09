La rencontre de Vladimir Petkovic avec les médias, lundi à Zurich, a comme prévu presque tourné autour d'un seul et unique thème: le refus de Xherdan Shaqiri de venir en équipe de Suisse.

"Nous comprenons et nous acceptons", a tenté de tempérer le sélectionneur de l'équipe de Suisse.

Le fait que le leader offensif de la sélection décide de rester à Liverpool - où il est manque de temps de jeu -, renonçant au match capital des éliminatoires de l'Euro 2020 jeudi en Irlande puis à celui de dimanche à Sion contre Gibraltar, a évidemment alimenté la polémique depuis vendredi, jour de la publication de la liste.

"Xherdan ne se sent pas capable, aujourd'hui, d'aider l'équipe, de faire la différence, de tout donner pour la Suisse, comme il l'a souvent fait par le passé, explique Petkovic. Nous avons souvent aidé des joueurs en difficulté en club, que nous avons pris et fait jouer pour leur redonner confiance, pour leur transmettre notre positivité. Et ça a souvent fonctionné", rappelle le Mister.

Mais pourquoi, alors, Shaqiri n'a-t-il pas saisi la main tendue? "Les joueurs sentent s'ils sont aptes ou pas. Dans des moments difficiles, chacun réagit différemment et les besoins diffèrent d'une personne à l'autre. Certains ont envie de changer d'environnement, d'autres de rester chez eux devant la TV", estime le sélectionneur, épaulé dans l'exercice par Pierluigi Tami.

"Shaqiri est un être humain et il a le droit de traverser un moment difficile, souligne pour sa part le Tessinois, nouveau directeur des équipes nationales. Il compte déjà presque 100 sélections, il a souvent été décisif mais, là, il ne se sentait pas à même de nous aider."

Et Petkovic de répondre, aussi, avec humour, aux nouvelles critiques concernant sa communication. Pourquoi n'a-t-il pas convoqué les médias vendredi déjà, pour éviter trois jours de polémique? "Vous auriez vraiment préféré?", a-t-il demandé un sourire en coin. "Mais vous avez vendu des journaux, vous avez fait des clics sur les sites et vous avez pu vous préparer pendant trois jours à cette discussion avec moi!", a lancé le Mister, déclenchant les rires dans la salle.

Il a également été question de Stephan Lichtsteiner, l'autre absent de la liste durant cette conférence de presse. "Je suis très heureux que Stephan ait retrouvé un club et j'espère qu'il va s'imposer en Bundesliga, a expliqué Petkovic. Mais il accuse trop de retard dans la préparation. Et je trouve encore pire de sélectionner un capitaine et de le laisser sur le banc ou de l'envoyer en tribune."

