Les trois points et rien d'autre, peu importe avec qui sur le terrain: Vladimir Petkovic et l'équipe de Suisse ont posé les choses à plat à la veille d'affronter l'Irlande à Dublin (20h45).

Seules comptent la victoire et la qualification pour l'Euro 2020.

"Bien sûr, si Xherdan Shaqiri avait été présent, sa place et son rôle dans le onze auraient été clairs, acquiesce le sélectionneur. Mais notre ligne directrice est elle aussi claire. Et fait que nous ne sommes pas dépendants d'un seul joueur", a ajouté le Mister, relevant que Shaqiri n'est pas le seul absent du groupe et que, par le passé, la Suisse a obtenu des résultats probants même quand elle était privée de certains de ses talents. "Nous existons en tant qu'équipe!"

"On sait notre force et on connaît nos qualités", enchérit pour sa part Granit Xhaka. "Nous abordons cette rencontre avec de bonnes sensations", affirme le capitaine. Un match face au leader du groupe D qui "n'est pas décisif", rappelle à raison Vladimir Petkovic.

Lequel entend préparer son effectif à un match physique qui se déroulera dans un stade "où le public fait beaucoup de bruit pour encourager son équipe". Fabian Schär, dont le jeu de tête sera énormément sollicité jeudi, l'a bien compris. "Avec leur début dans les éliminatoires, les Irlandais sont en pleine confiance."

