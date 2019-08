Le PLR a lancé la campagne électorale sous une pluie de confettis à Aarau. Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis autour de la présidente du parti Petra Gössi.

La présidente du PLR Petra Gössi a mobilisé samedi à Aarau les militants et les candidats pour le sprint final des élections fédérales. Pour elle, c'est la volonté qui fait progresser la Suisse.

Le PLR compte sur une génération volontariste. "Ce sont des gens qui veulent prendre leur vie en main. Des gens qui ont des idées et de l'enthousiasme pour l'action et qui voient l'avenir comme une opportunité", a déclaré Petra Gössi devant quelque 1100 personnes.

Cette génération veut selon elle montrer les chances à saisir au lieu de cultiver les peurs. Avec la volonté, tout est possible. "C'est la volonté qui unit notre Suisse, qui unit notre patrie et qui fait sa réussite", a déclaré la présidente PLR. Le parti a prouvé dans l'histoire qu'il avait façonné et développé la Suisse, a-t-elle affirmé.

Le changement climatique, un défi

La campagne du PLR se déclinera sous six thèmes: l'emploi, la conciliation vie professionnelle-vie familiale, la politique environnementale, l'innovation, les assurances sociales, et les accords de libre-échange. Il s’agit, selon ce parti, des points primordiaux sur lesquels la Suisse doit avancer.

En ce qui concerne le changement climatique, on ne peut pas fermer les yeux, a dit Mme Gössi. L'environnement change, la biodiversité se réduit. "Nous sommes devant des défis incroyables en tant que pays et en tant que société. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que la prochaine génération trouve elle aussi un environnement 'intact' et un moyen de subsistance sûr", a-t-elle déclaré sous les applaudissements.

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a également souligné l'importance du 20 octobre: il en va pour elle de l'élection ou non de personnes dotées d'un esprit libéral, représentant des valeurs telles que l'Etat de droit, la liberté, la responsabilité individuelle et la solidarité.

L'aptitude aux compromis est également importante. "Nous nous battons pour des solutions, y compris au Conseil fédéral", a souligné la conseillère fédérale. Cela nécessite de l'engagement, a renchéri son collègue Ignazio Cassis. La liberté et la responsabilité sont essentielles, a-t-il ajouté.

Le porte à porte à l'échelle nationale

"La Suisse veut avancer. Rendons l'impossible possible!": tel est le nouveau slogan sur lequel le PLR va surfer ces prochaines semaines dans le but de dépasser le PS aux élections fédérales.

Pour mobiliser son électorat, le parti bourgeois a créé la "#teamPLR". Après les expériences-pilote menées à Zurich, Lucerne et Bâle-Campagne, la campagne de porte à porte est introduite à l'échelle nationale. Près de 200 sections locales seront mobilisées dans ce projet, a indiqué le PLR dans un communiqué.

Grâce aux analyses de données, l'affichage, les courriers et la campagne en ligne seront optimisés. Un film de réalité virtuelle sera mis à disposition des sections locales pour permettre à la population de tester une autre dimension. Sur les réseaux sociaux, le PLR poursuivra ses formats vidéo pour faire connaître ses idées et ses candidats.

La journée à Aarau avait pour objectif principal de motiver la "famille PLR" pour l'échéance de cet automne. Plusieurs candidats ont expliqué dans de brèves déclarations les raisons de leur engagement politique.

