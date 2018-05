Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 mai 2018 21:48 12. mai 2018 - 21:48

Petra Kvitova (WTA 10) tient la grande forme.

Sacrée à Prague le week-end précédent, la gauchère tchèque a conquis son deuxième titre en l'espace de deux semaines en triomphant à Madrid samedi soir. Elle s'est imposée 7-6 (8/6) 4-6 6-3 devant la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 20) en finale.

Ce titre est le 24e conquis sur le circuit principal par Petra Kvitova, le cinquième depuis son retour à la compétition l'an dernier à Roland-Garros. La double lauréate de Wimbledon (2011, 2014) avait, pour mémoire, été gravement blessée à la main gauche par des coups de couteau au cours d'un cambriolage juste avant Noël 2016.

Petra Kvitova a mis 2h52' pour vaincre la résistance de Kiki Bertens et cueillir son plus beau titre depuis sa blessure. C'est déjà la troisième fois qu'elle triomphe dans la capitale espagnole, après 2011 et 2015.

Neuer Inhalt Horizontal Line