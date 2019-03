La grande majorité des médecins hospitaliers vaudois touche une rémunération qui ne dépasse pas les plafonds, constate le Contrôle cantonal des finances (CCF). Oui, mais la situation est complexe et les règles doivent être clarifiées, estime Pierre-Yves Maillard.

Le conseiller d'Etat en charge de la santé l'a répété jeudi devant la presse à Lausanne: "Il n'y a pas de dépassement généralisé des salaires des médecins cadres (...) La grande majorité est payée dans la fourchette".

Pour le dire, il s'appuyait sur le tout récent rapport du CCF sur l'organisation médicale des hôpitaux et cliniques reconnus d'intérêt public et la rémunération des médecins cadres. Ses auteurs se sont penchés sur la situation dans 19 établissements en 2017 et sur l'organisation de la rémunération de 1045 médecins.

Le CHUV en ordre

Sur les 570 médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) contrôlés, aucun n'a touché un versement dépassant le plafond de 550'000 francs. S'agissant des 475 médecins cadres qui travaillent dans des établissements de la Fédération des hôpitaux vaudois et à l'Hôpital ophtalmique, 22 ont dépassé le plafond fixé par la CCT à 500'000 francs, soit 4,6%.

Reste que cette photographie n'est pas très nette. Notamment car des hôpitaux versent parfois des compléments de salaires aux médecins via la comptabilité des fournisseurs, explique le ministre.

Floue également car certains médecins peuvent travailler à temps partiel pour un hôpital et aussi pratiquer en privé. Certains ont même un cabinet au sein de l'hôpital. Comment partagent-ils leur temps de travail, quelles sont les conditions? interroge Pierre-Yves Maillard.

Consultation

Pour ce dernier, il faut à l'avenir disposer d'une base légale claire pour surveiller au mieux la situation. Son département propose des modifications visant à plus de transparence dans les hôpitaux et cliniques reconnus d'intérêt public et les met en consultation.

