Ce contenu a été publié le 23 mai 2018 06:00 23. mai 2018 - 06:00

Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, l'écrivain Philip Roth, a remporté de nombreux prix littéraires dont le Pulitzer en 1998 pour "Pastorale américaine" (archives).

L'écrivain Philip Roth, un géant de la littérature américaine, est mort, a fait savoir son agent littéraire confirmant une information publiée mardi soir (heure locale) par divers médias américains. Il était âgé de 85 ans.

Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, le natif de Newark (New Jersey), a remporté de nombreux prix littéraires dont le Pulitzer en 1998 pour "Pastorale américaine". Régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature, celui qui a écrit plus de 30 livres ne l'a toutefois jamais obtenu.

