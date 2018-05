Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22. mai 2018 - 15:48

Pierre Maudet s'est vu confier la présidence du Conseil d'Etat genevois par ses six autres collègues malgré les ennuis que lui attire un voyage à Abou Dhabi effectué en 2015 (archives).

Pierre Maudet va présider le nouveau Conseil d'Etat genevois durant la législature 2018-2023. L'élu PLR s'est vu confier ce poste alors qu'il doit affronter les critiques à la suite d'un voyage aux Emirats arabes unis, en 2015, payé par un entrepreneur libanais.

La justice genevoise a ouvert une procédure concernant ce séjour à Abou Dhabi pour des soupçons d'acceptation d'un avantage. Cette enquête n'a pas joué de rôle dans la désignation du nouveau président du gouvernement genevois, a toutefois indiqué devant les médias la vice-doyenne socialiste du collège, Anne Emery-Torracinta.

"Si on est au Conseil d'Etat, on peut en être son président", a expliqué Mme Emery-Torracinta. Il n'y a pas eu de campagne électorale interne pour la présidence, a ajouté M.Maudet. Outre sa fonction de président, le magistrat PLR continuera de s'occuper des questions de sécurité dans le canton.

Modèle vaudois

Pour définir la fonction de président de l'exécutif, les ministres se sont inspirés de ce qui se pratique dans le canton de Vaud. Le président, outre ses tâches particulières, y dirige aussi un département. Il n'est plus au-dessus des autres magistrats comme a pu l'être le président lors de la législature qui s'achève.

L'économie, dont s'occupait auparavant Pierre Maudet en plus de la sécurité, a été ventilée dans les six autres départements. La nouvelle venue PLR Nathalie Fontanet hérite des finances du canton. Anne Emery-Torracinta continuera à s'occuper de l'école à la tête d'un département de la formation et de la jeunesse.

Le Vert Antonio Hodgers garde la responsabilité de l'aménagement avec son département du territoire. Le PDC Serge Dal Busco passe des finances à la mobilité en prenant la direction du département des infrastructures. Le MCG Mauro Poggia continuera, pour sa part, de traiter des questions de l'emploi et de la santé.

Un département de la cohésion sociale a été créé pour le nouveau venu socialiste Thierry Apothéloz. Ce dernier devient notamment magistrat de tutelle de structures importantes comme l'Hospice général. Il sera aussi responsable de l'office cantonal de la culture et des sports.

