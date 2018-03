Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 décembre 2009 00:11 14. décembre 2009 - 00:11

Santiago - Le candidat de droite Sebastian Pinera est en tête au premier tour de la présidentielle dimanche au Chili avec plus de 44 % des voix, selon les premiers résultats officiels partiels. Il devrait disputer le second tour le 17 janvier contre le candidat du centre-gauche Eduardo Frei.

M. Pinera, un entrepreneur multimillionnaire de 60 ans, issu de la droite modérée, devance de 12 points Eduardo Frei, ancien président du Chili entre 1994 et 2000, qui recueille environ 32 % des suffrages, selon ces résultats partiels portant sur plus de 12 % des bulletins dépouillés.

Le candidat indépendant, l'ancien socialiste Marco Enriquez-Ominami, est crédité d'environ 17 % des voix, en 3e position devant le communiste Jorge Arrate avec 5 %, selon ces résultats annoncés par le vice-ministre de l'Intérieur, Patricio Rosende.

Les résultats officiels partiels, qui donnent régulièrement une projection fiable des résultats au Chili, sont établis à partir d'un peu plus de 816 000 de voix, soit 12,64 % des bulletins de vote. Quelque 8,3 millions de Chiliens étaient appelés aux urnes.

Le Chili a voté pour remplacer la présidente socialiste Michelle Bachelet, première femme présidente de l'histoire du Chili, qui surfe en fin de mandat sur une popularité record à 75-80 %.

La Constitution lui elle interdit de se présenter à deux mandats consécutifs.

Sebastian Pinera, battu en 2005 au 2e tour par Mme Bachelet, est le favori des sondages depuis plusieurs mois et entend ramener la droite au pouvoir après 20 ans de gouvernement de centre-gauche depuis la fin de la dictature.

