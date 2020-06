Le canton de Vaud a décidé d'accélérer la mise en oeuvre du réseau cyclable cantonal. Pendant l'été. il créera des bandes cyclables provisoires sur plus de 100 kilomètres hors des localités.

"Le coronavirus a changé nos habitudes. De plus en plus de personnes sont prêtes à faire leurs déplacements à vélo, un mode de transport rapide, écolo et bon pour la santé. Beaucoup se sont équipés", a déclaré la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite mardi lors d'une conférence de presse.

Les premières analyses sur la mobilité mettent en lumière le risque qu'environ 10% des utilisateurs des transports publics ne se tournent vers la voiture après le déconfinement. Ce report n'est pas du tout souhaitable aux yeux du canton au vu de ses objectifs climatiques et source d'une congestion programmée, a-t-elle ajouté.

Dans ce contexte post-confinement, inciter les pendulaires à abandonner la voiture est devenu un enjeu, a-t-elle expliqué. Le vélo, simple ou électrique, est adéquat pour éviter un report sur la voiture, surtout que la moitié des pendulaires a moins de 10 kilomètres de trajet à faire, a relevé la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines.

C'est pourquoi "le canton a décidé de saisir la balle au bond". En moins d'un mois il a prévu de mettre en place des "mesures provisoires inédites" sur les routes cantonales hors localité. Plus de 100 kilomètres vont être marqués d'ici l'été, soit 200 km de bandes cyclables. Les tronçons seront proches des agglomérations ou reliés aux centres régionaux.

