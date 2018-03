Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

8 mai 2014 10:34

Adecco confirme sa croissance, dopé par la bonne marche marche de ses affaires en Europe. Le numéro un mondial du placement en personnel a vu son bénéfice net bondir de 64% au premier trimestre, à 110 millions d'euros (134 millions de francs). Son chiffre d'affaires a progressé de 2% sur un an à 4,7 milliards d'euros.

Hors effets de change, les revenus progressent de 6% par rapport aux trois premiers mois de 2013, a indiqué le groupe. Le résultat opérationnel s'est accru de 47% à 171 millions d'euros.

Sans comptabiliser les charges des restructurations, lesquelles se sont chiffrées à 5 millions d'euros en Amérique du Nord sur la période sous revue et 11 millions d'euros un an auparavant, le résultat d'exploitation EBITA, est ressorti à 180 millions d'euros (+42%). La marge correspondante s'est améliorée de 1 point sur un an à 4%.

Attentes dépassées

La performance du groupe né de la fusion du vaudois Adia et du français Ecco a dépassé les attentes des analystes en tous points. Ces derniers escomptaient un chiffre d'affaires de 4,64 milliards d'euros, un EBITA de 175 millions d'euros et un bénéfice net de 107 millions d'euros.

Les investisseurs ont salué ces chiffres solides, le titre Adecco progressant fortement après cinq minutes de négoce à la Bourse suisse. Vers 09h00, il bondissait ainsi de 2,88% par rapport à la clôture de la veille à 73,30 francs, dans un marché des valeurs vedettes Swiss Market Index (SMI) en progrès de 0,36%.

Australie en recul

De fait, Adecco a affiché une croissance (hors effets de change) à deux chiffres de ses recettes dans la péninsule ibérique, en Italie, en Allemagne, en Autriche, au Benelux, dans les pays nordiques ainsi qu'en Europe de l'Est. En Amérique du Nord, les revenus se sont étoffés de 2% à 874 millions d'euros, malgré des conditions météorologiques défavorables en janvier et février.

En Suisse, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 93 millions d'euros, 4% de plus qu'un an auparavant. Sur l'ensemble des régions, seule celle formée de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande a essuyé un recul, avec des revenus en chute libre de 21% à 78 millions d'euros.

A la fin du premier trimestre, Adecco constate la poursuite de la tendance positive amorcée en fin d'année dernière. Les revenus ont progressé de 6% en monnaies locales en mars et avril, après avoir grimpé de 5% au cours des deux premiers mois de l'année.

