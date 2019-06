A l’approche des canicules, le canton de Vaud et la Ville de Lausanne ont réactivé leur veille sanitaire. La Fédération vaudoise des entrepreneurs et Unia distribueront de la crème solaire sur les chantiers, avec des messages incitant les travailleurs à se protéger.

Il est impératif que, sur les chantiers, chacun puisse s’hydrater en suffisance, ainsi que se protéger du soleil par des vêtements couvrants et de la crème solaire, écrivent la Fédération vaudoise des entrepreneurs et le syndicat lundi dans leur communiqué. Les grandes chaleurs ne doivent pas constituer un prétexte pour ôter les vêtements de sécurité, tels que le casque, les gants ou les chaussures de protection.

Cancer cutané plus fréquent

La campagne est menée dans le cadre du Fonds santé et sécurité des travailleurs dans le secteur de la construction vaudoise. Pour rappel, selon la Suva, le rayonnement ultraviolet du soleil est chaque année à l’origine d’un millier de cas de cancer de la peau chez des personnes travaillant en plein air, en Suisse.

Ces travailleurs sont jusqu’à deux fois plus exposés au soleil que durant leur temps libre et leurs vacances à la fois. C’est pourquoi le cancer cutané non mélanome est plus fréquent chez eux. En outre, les rayons UV sont dangereux pour la peau même par temps frais et couvert.

Numéro pour les 75 ans et plus

Au niveau du canton, la veille sanitaire en cas de canicule a également débuté en juin et durera jusqu'au 31 août. Le médecin cantonal rappelle l'importance de la protection contre la chaleur estivale et de l'hydratation.

Il convient également de porter une attention particulière aux plus vulnérables, personnes âgées ou souffrant de maladie psychique, ainsi qu'aux jeunes enfants. Un dépliant avec des conseils de prévention est disponible sur www.vd.ch/canicule.

De son côté, la Ville de Lausanne met à nouveau en place son dispositif de visite auprès des personnes âgées afin de prévenir les atteintes à la santé en cas de chaleur accablante et prolongée. Jusqu'au 31 août, les Lausannois de plus de 75 ans ou leur famille peuvent contacter le numéro gratuit 0800 808 808 pour bénéficier d'une visite à domicile.

