Mené 1-0 dans sa série en demi-finale des play-off, Berne doit réagir jeudi soir à Bienne. Le club de la capitale se pose des questions après sa défaite initiale.

Cinq jours après l'incroyable marathon des Vernets et la qualification pour les demi-finales des play-off arrachée après 117'43 de jeu, le CP Berne est brutalement retombé sur terre. A domicile, les Ours ont subi la loi de Bienne (4-2) dans l'acte I.

Les joueurs de la capitale abordaient pourtant ce premier rendez-vous avec confiance. Ils restaient sur douze victoires en seize matches face aux Biennois. Peut-être pensaient-ils inconsciemment que l'affaire était dans le sac?

"Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé", avouait le défenseur Eric Blum. Pour sa part, Beat Gerber se projetait déjà sur la suite: "On doit revoir notre copie", disait-il.

Il est certain que le CP Berne n'a pas évolué au niveau attendu. Il s'est montré passif, voire apathique. Bienne a dominé de manière nette et aurait pu mener avec cinq ou six buts d'avance après une demi-heure. Les Seelandais ont remporté la grande majorité des duels. "Ce que nous avons montré est inacceptable", a reconnu le Tchèque Jan Mursak.

La question se pose de savoir si la tactique tout en retenue choisie par Kari Jalonen fait partie d'un calcul. Avant les play-off, certains ont déjà fustigé le style de jeu passif et calculateur de l'équipe bernoise. Et de fait, l'entraîneur n'a pas réclamé davantage de passion et d'émotions à ses joueurs après le premier tiers ou le timeout de la 27e. Il s'est contenté de demander moins de pertes de puck et des passes plus simples dans la construction du jeu.

Il est cependant prématuré de lancer la polémique. Le CP Berne demeure le candidat numéro un pour la conquête du titre. Le club a gagné à neuf reprises lors de ses douze derniers déplacements à Bienne, il peut donc très bien égaliser dans la série dès jeudi soir.

Car les Bernois ont démontré contre Genève-Servette qu'ils pouvaient parfaitement aller s'imposer dans un environnement hostile, et sans même devoir forcément bien jouer. Un Leonardo Genoni inspiré, une grosse discipline défensive et quelques coups d'éclat en attaque peuvent s'avérer suffisants.

"Nous commettons beaucoup moins d'erreurs à l'extérieur", a remarqué Beat Gerber. Ce qui n'est pas le cas à domicile, avec cinq défaites lors des sept derniers matches de play-off. "Si on connaissait les raisons, on aurait corrigé ça depuis longtemps", dixit Eric Blum.

