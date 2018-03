Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 décembre 2009 16:26 09. décembre 2009 - 16:26

Londres - Des oeuvres rares de Rembrandt, de Raphaël et du Dominiquin (Domenichino) vendues mardi soir chez Christie's à Londres ont tenu leurs promesses. Elles ont chacune battu un, voire plusieurs records mondiaux en enchères.

Un croquis de l'Italien Raphaël (1483-1520), présenté une seule fois en public au cours des 50 dernières années a été vendu 29,16 millions de livres (48,7 millions de francs). Soit le record mondial d'une oeuvre sur papier toute catégorie confondue, le record mondial pour cet artiste et le second prix le plus élevé pour un tableau ou dessin de grand maître, a précisé la maison d'enchères.

Un portrait de Rembrandt a établi un nouveau record mondial pour une oeuvre de l'artiste et le cinquième prix le plus élevé pour un tableau ou dessin de grand maître. "Portrait d'un homme", évalué entre 18 et 25 millions de livres, a trouvé preneur à 20,20 millions de livres (33,7 millions de francs).

La troisième place du podium est occupée par "Saint-Jean l'Evangéliste" du Dominiquin, (1581-1641), qui n'avait pas été offert à la vente en plus de 100 ans. Estimée entre 7 et 10 millions de livres, elle a été emportée pour 9,22 millions de livres (15,4 millions de francs).

Quelque 43 oeuvres ont été proposées mais seules 28 ont été adjugées, pour un total de 68,38 millions de livres (105,87 millions de francs). L'estimation pré-vente était de 44,9 millions à 62,6 millions de livres.

