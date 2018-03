Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 février 2018 17:20 15. février 2018 - 17:20

Des pluies torrentielles ont fait quatre morts à Rio de Janeiro au lendemain du carnaval, ont annoncé jeudi les médias brésiliens. Elles ont inondé de nombreux quartiers et provoqué l'effondrement d'une partie d'une piste cyclable sur une corniche du littoral.

Quatre personnes sont mortes, deux d'entre elles lors d'un glissement de terrain alors qu'elles se trouvaient chez elle dans un quartier du nord de la ville. Le passager d'une voiture écrasée par un arbre est décédé, selon Globo News. Cette chaîne de télévision a fait aussi état du décès d'un enfant de 12 ans lors d'un autre glissement de terrain.

Un des dégâts les plus spectaculaires concerne une piste cyclable construite spécialement pour les JO de 2016, dont un pan s'est effondré sous l'effet des pluies diluviennes. En avril 2016, un autre tronçon de cette même piste cyclable reliant les quartiers chics de Leblon et Sao Conrado, au sud de la ville, s'était écroulé sous l'effet de fortes vagues, causant la mort de deux cyclistes.

Coupure d'électricité

Jeudi, de nombreux foyers étaient privés d'électricité et le trafic était très perturbé dans une grande partie de la ville de plus de six millions d'habitants à cause des inondations et des arbres qui obstruaient les voies.

Dans le quartier de Barra da Tijuca, dans l'ouest de Rio, il est tombé en une nuit la quantité de pluie attendue pour tout le mois de février, ont indiqué les autorités. Un hôpital de ce quartier résidentiel a connu une coupure d'électricité et a été partiellement inondé.

La chaîne TV Globo a montré des images prises d'hélicoptère montrant des quartiers entiers submergés sous une eau teintée de boue. Certaines personnes ont été évacuées par bateau.

Neuer Inhalt Horizontal Line