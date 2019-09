L'ONU a pu vérifier le décès de 1089 civils à Idleb et dans les régions proches de cette ville syrienne depuis la reprise des raids en avril. Mercredi à Genève la Haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet a qualifié ces chiffres de "honteux".

Parmi ces victimes, 1031 peuvent être attribuées aux bombardements menés par les forces gouvernementales et leurs alliés sur ces régions du nord-ouest du pays, a affirmé la Chilienne devant la presse, un an après son entrée en fonctions. Autre inquiétude, plus de 50 infrastructures de santé ont été ciblées sur la même période.

Plus largement, Mme Bachelet a lancé un appel général à "renoncer à la violence" face aux nombreuses manifestations dans le monde, de Hong Kong au Cachemire. "Il y a un besoin désespéré de dialogue", a-t-elle expliqué à quelques jours du début lundi de la session du Conseil des droits de l'homme. Elle a demandé aux autorités de ces zones de discuter avec ceux qui exercent leurs droits.

Appel à Carrie Lam

A Hong Kong notamment, Michelle Bachelet est en contact avec la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam qu'elle a encouragée à poursuivre une approche mesurée avec les protestataires. Si la majorité des manifestants sont pacifiques, elle se dit aussi "perturbée" par les attitudes qui pourraient provoquer une détérioration de la situation.

En Afrique, une équipe technique du Haut-commissariat se rendra dans la semaine au Cameroun pour évaluer la situation dans le nord et le sud-ouest du pays, théâtre depuis deux ans d'un conflit qui oppose les forces armées camerounaises à des séparatistes anglophones militant pour la création d'un Etat indépendant.

Le bureau de Mme Bachelet a aussi reçu récemment des accusations d'exécutions extrajudiciaires dans la lutte contre le terrorisme au Mali. La Haute Commissaire déplore aussi "le manque d'avancées" dans les poursuites pour violences sexuelles dans cette région.

Violences policières au Brésil

Elle relève encore la réduction ces derniers mois de la marge de manoeuvre de la société civile au Brésil. Depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, les victimes de violences policières ont augmenté dans les grandes villes d'au moins 12% de janvier à juin par rapport à l'année précédente.

Mme Bachelet suit aussi avec "inquiétude" les violences contre les autochtones en Amazonie où un tiers des incendies récents ont eu lieu dans leurs territoires.

