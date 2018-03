Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 mars 2018 13:04 08. mars 2018 - 13:04

Le Musée national suisse au Château de Prangins (VD) fête ses 20 ans. Deux décennies durant lesquelles il aura accueilli plus d'un million de visiteurs et présenté une cinquantaine d'expositions.

Pour marquer le coup, l'institution s'offre un week-end de fête les 29 et 30 septembre. L'artiste plasticien Muma créera une œuvre à l'aide de 50'000 bougies. Cette performance lumineuse, intitulée "Fleurs de feu", sera rendue possible grâce à 500 volontaires, indique jeudi l'institution.

Autre festivité au programme: une exposition sur les toiles de coton des 17e et 18e siècles connues sous le nom des indiennes. Le visiteur en apprendra davantage sur ce produit, le premier mondialisé et le rôle que jouèrent les Suisses dans ce marché.

Déjeûner sur l'herbe

Toute l'année durant, ce thème des indiennes marquera les divers événements organisés. Le Déjeûner sur l'herbe et son défilé de costumes historiques n'y échappera pas. Dans le cadre d'un partenariat avec la Haute école d'art et de design de Genève, une collection "indiennes" sera ainsi présentée.

Présentant cinq expositions permanentes et deux à trois par an, le Château de Prangins est le plus grand du 18e siècle ouvert au public en Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line