Le nombre de migrants arrivés en Europe par la Méditerranée depuis début janvier a dépassé la barre des 10'000. Il est en recul par rapport à la même période en 2018.

Au total, un peu plus de 10'300 personnes avaient rejoint l'Europe par la mer de début janvier à mercredi, a dit vendredi à Genève l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Avec respectivement près de 5300 et 4500 migrants, l'Espagne et la Grèce rassemblent quasiment l'ensemble des arrivées.

Alors qu'elle a été ciblée pour avoir contribué au démantèlement du dispositif du bateau de sauvetage Aquarius, l'Italie, qui devançait largement ces deux pays en début d'année dernière, a reçu moins de 350 personnes contre plus de 5900 sur la même période de l'année précédente. Elle reste toutefois le pays le plus affecté par les victimes.

Elle a fait face depuis début janvier à 153 décès de migrants, un nombre divisé par trois. Alors que le total a atteint de son côté 234, deux fois moins.

