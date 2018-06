Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 juin 2018 17:31 19. juin 2018 - 17:31

De mémoire de Lausannois, on n'avait jamais vu tomber autant de pluie en aussi peu de temps (archives).

La facture grimpe après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Lausanne dans la nuit du 11 au 12 juin. L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) a plus que doublé son estimation et table désormais sur des dégâts compris entre 10 et 12 millions de francs.

"Nous avons actuellement enregistré quelque 1500 cas de sinistres, et nous pensons en recevoir entre 1700 et 1900 au total", a expliqué mardi à Keystone-ATS Claudia Freire, chargée de communication de l'ECA. Globalement, les dégâts devraient devraient avoisiner les 10 à 12 millions de francs.

Les intenses précipitations ont parfois causé d'importants dommages. Des commerces, notamment, ont été touchés. "Pour l'immeuble abritant le magasin H&M, le dommage est estimé à environ 3 millions de francs, pour 12 logements inhabitables", a détaillé Mme Freire.

Selon MétéoSuisse, pas moins de 41 mm sont tombés en l'espace de 10 minutes. De mémoire de Lausannois, on n'avait jamais vu tomber autant de pluie en aussi peu de temps.

Les pompiers et les secours ont procédé à plus de 530 interventions: il s'agissait pour l'essentiel d'inondations, mais aussi de quelques coulées de boue, de chutes d'arbres, de pavés soulevés et d'amoncellements de gravats.

