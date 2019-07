La plus grande fête populaire de Suisse est célébrée ce week-end autour de la rade de Zurich. Plus de deux millions de visiteurs y sont attendus notamment pour les trois feux d'artifice géants et des spectacles de drones. Le Züri Fäscht a lieu tous les 3 ans.

De vendredi à dimanche, la kermesse sera gigantesque sur les rives du lac et de la Limmat: 350 stands commerciaux, 180 stands de restauration, 60 scènes de performances musicales, plus de 70 attractions foraines et manèges. Pour éviter les mouvements de foule dangereux, les visiteurs sont informés par des écrans, des haut-parleurs, les médias sociaux et une application pour smartphone.

La "Flèche rouge" en navette

Autre attraction, la "Flèche rouge" des CFF reliera gratuitement la gare centrale à celle de Zurich-Wollishofen dans les deux sens. Le train historique assurera un service de navette.

Les feux d'artifice constituent le point d'orgue de ces Fêtes de Zurich. Ils seront lancés au-dessus de la rade à la fin des trois soirées. D'une durée d'une demi-heure chacun, ils font partie de la manifestation triennale depuis longtemps.

Spectacle en 3D avec 150 drones

Le spectacle qui les suivra constituera, en revanche, une première: 150 drones projetteront des images en 3D au-dessus du lac. Ils sont alimentés exclusivement par des énergies renouvelables, précisent les organisateurs.

Des shows aériens figurent aussi au programme. Organisés en plein débat public sur l'impact de l'aviation sur le réchauffement climatique, ils auront bien lieu, malgré les critiques formulées par le parlement de la ville.

Adhésion à la Confédération

Les Fêtes de Zurich ont été organisées pour la première fois en 1951 à l'occasion des 600 ans de l'adhésion du canton à la Confédération. Dans les années 1960 et 1970 des fêtes lacustres ont pris le relais sur la rade. Depuis 1976, les festivités sont organisées tous les trois ans. Elles sont appelées "Züri Fäscht" ("Fête de Zurich") depuis les années 1990.

Président du comité d'organisation, Albert Leiser s'attend cette année à des recettes de 8,76 millions de francs. Il espère éviter tout déficit. "Mais cela dépendra bien sûr de la météo", souligne-t-il.

La ville soutient les organisateurs à raison de 435'000 francs et des prestations de service d'un montant de 2,7 millions de francs, sans compter la présence policière. Le canton leur verse 500'000 francs à travers son fonds de loterie.

www.zuerifaescht.ch

