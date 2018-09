Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 septembre 2018 14:53 14. septembre 2018 - 14:53

Plus de 20% des migrants irréguliers qui arrivent en Europe utilisent des voies terrestres plutôt que la mer, en hausse. Depuis début janvier, la route la plus fréquentée est celle de la Turquie vers la Grèce avec plus de 12'000 personnes.

Au total, 18'000 migrants ont rejoint l'Europe par voie terrestre, a annoncé vendredi à Genève l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Plus de sept fois plus qu'en 2017 à la même période.

Et parmi tous les migrants et réfugiés enregistrés en Grèce, les Syriens, Irakiens et Afghans restent les plus importants. Plus de 50% des personnes identifiées venaient de ces trois pays.

Le reste des plus de 74'000 personnes arrivées en Europe depuis début janvier sur la même période, contre plus de 128'000 il y a un an, ont rejoint ce continent par la mer. Plus de 32'000 personnes se sont rendues en Espagne.

