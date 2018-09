Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 septembre 2018 18:31 17. septembre 2018 - 18:31

La billetterie de la Fête des Vignerons a été ouverte lundi du Jeûne à Vevey (VD) en présence de plus de 1500 personnes. De gauche à droite, l'Abbé-président François Margot, Daniele Finzi, directeur artistique et Frédéric Hohl, directeur exécutif, étaient de la fête.

Ouverte ce lundi, la billetterie de la Fête des Vignerons a bien démarré. En fin d'après-midi, plus de 36'000 sésames étaient vendus. Si on y ajoute les 80'000 tickets écoulés lors des préventes, plus d'un quart des billet sont donc déjà partis.

"C'est génial, d'autant plus que ce lundi est férié", s'est réjoui Frédéric Hohl, directeur exécutif de la manifestation, interrogé par Keystone-ATS. Au total, 400'000 billets sont mis en vente pour l'édition 2019 de cette grande fête célébrée une fois par génération et qui se tiendra en juillet et août à Vevey (VD).

"Il nous reste maintenant 303 jours pour écouler le reste", poursuit le directeur. Et de se dire confiant.

Succès des plus chers

Vers 17h00, des tendances se dégagaient au niveau des places prisées. "Les billets des catégories 1, 2 et 3 sont ceux qui ont rencontré le plus de succès pour l'instant", détaille Marie-Jo Valente, en charge de la communication. Ces catégories comprennent des tickets allant de 199 francs à 359 francs, si l'on tient compte des sésames Premium comprenant différents avantages.

A contrario, les billets les meilleur marché, à 79 et 139 francs, ont été moins demandés. Reste qu'à ce stade, il est tôt pour en tirer des conclusions.

Festivités

Pour marquer ce lancement, les organisateurs avaient mis sur pied un événement lundi à Vevey "où plus de 1500 personnes, principalement des acteurs figurants se sont réunis", souligne Frédéric Hohl. "C'était un moment de détente où l'on a senti énormément de chaleur humaine. On a aussi senti le moteur se mettre en marche", se réjouit le directeur.

La manifestation, dont la dernière édition s'est tenue en 1999, prévoit entre 20 et 23 représentations et chacune durera environ 2h30. L'arène peut accueillir jusqu'à 20'000 spectacteurs.

Non subventionnée, la Fête des Vignerons dispose d'un budget de 99 millions de francs, soit plus du double de la précédente. Une hausse que les organisateurs expliquent notamment par la technologie utilisée, quatre scènes supplémentaires et une durée rallongée d'une semaine.

www.fetedesvignerons.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line