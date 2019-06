Plus de 300'000 personnes ont déjà visité l'exposition Picasso à la Fondation Beyeler à Riehen (BS) (archives).

L'exposition "Le jeune Picasso" a déjà attiré plus de 300'000 visiteurs à la Fondation Beyeler, à Riehen (BS). Elle est encore visible jusqu'à dimanche.

La 300'000e visiteuse, une Fribourgeoise, a été accueillie avec un bouquet de fleurs et elle a aussi reçu un bon pour un voyage à Barcelone, a indiqué mardi la Fondation Beyeler. La visite était un cadeau pour son anniversaire, a-t-elle indiqué.

L'exposition "Le jeune Picasso - Périodes bleue et rose" présente 75 oeuvres réalisées entre 1901 et 1906. Pour la première fois, l'ensemble du musée est entièrement consacré à un seul artiste. La Fondation y présente aussi les oeuvres de Picasso de sa propre collection.

Quatre ans de préparatifs

Elle a nécessité quatre ans de préparatifs. Les tableaux des périodes bleue et rose exposés ont une valeur d'assurance d'environ 4 milliards de francs. Les prêts proviennent de 28 musées et 13 collections privées de 13 pays différents. Il est fort probable que ces oeuvres ne seront plus jamais réunies ainsi dans un seul lieu, avait déclaré le directeur Sam Keller lors de la présentation de l'exposition à la presse.

Le record d'affluence à la Fondation est détenu par l'exposition "Paul Gauguin" en 2015 avec près de 370'000 visiteurs.

