Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juillet 2018 12:56 05. juillet 2018 - 12:56

La police municipale zurichoise a saisi 204 kg de haschisch et 127 kilos de marijuana en décembre dernier. La plus grande partie de la drogue était dissimulée dans deux véhicules dans un parking (photo symbolique).

La police municipale zurichoise a découvert et saisi 331 kilos de cannabis d'une valeur marchande de plus de 1,5 million de francs en décembre dernier. La plus grande partie de la drogue était dissimulée dans deux véhicules. Trois personnes ont été arrêtées.

La police municipale a été informée que deux individus se comportaient de façon suspecte dans un parking du Kreis 4. Les agents sont arrivés sur place au moment où les deux hommes quittaient le parking à bord d'une camionnette. En ouvrant la porte du véhicule, ils ont senti une forte odeur de marijuana.

Dans la camionnette, ils n'ont toutefois pas trouvé de cannabis, a indiqué jeudi la police municipale zurichoise dans un communiqué. Les deux hommes à bord du véhicule ont été conduits au poste de police. En fouillant la camionnette, les policiers ont découvert deux clés de deux autres véhicules.

Deux véhicules plein de cannabis

Les agents sont alors retournés dans le parking. Ils ont rapidement repéré un des véhicules. Il était rempli de haschisch et de marijuana. Les policiers ont fait appel à un chien pour trouver le deuxième véhicule qui était lui aussi plein de cannabis.

Dans les deux véhicules et dans des appartements perquisitionnés, les policiers ont découvert au total 204 kilos de haschisch et 127 kilos de marijuana. Les deux hommes arrêtés dans le parking sont âgés de 27 et 30 ans. Un troisième homme, âgé de 30 ans, a été arrêté au cours de l'enquête. Ils sont en détention préventive.

Neuer Inhalt Horizontal Line