Ce contenu a été publié le 8 juin 2018 11:53 08. juin 2018 - 11:53

Le programme de lutte contre les abus dans le marché du travail, la fiscalité et les prestations sociales est un succès, selon les autorités neuchâteloises. Plus de 4000 personnes ont régularisé leur situation et près de 100 millions de francs ont été récupérés.

Ce projet transversal est "unique en Suisse, car aucun autre canton n'a lié les trois domaines", a expliqué Jean-Nat Karakash, chef du Département de l'économie et de l'action sociale, vendredi devant la presse à Neuchâtel. Nommé "Réglo" et lancé en 2016, le programme visait aussi bien le travail au noir, que la fraude fiscale ou les abus de prestations sociales.

"Le Conseil d'Etat n'a pas voulu mettre en place cette campagne à cause d'un problème particulier dans la région, mais en raison d'une conviction forte" que les comportements irréguliers mettent en danger les équilibres sociaux, a rappelé Jean-Nat Karakash. Cela est d'autant plus important dans "un contexte de redressement de la situation financière où des efforts importants sont demandés".

Le régime d'amnistie fiscale mis en place dès 2015 a permis de récupérer 95,4 millions de francs de recettes fiscales supplémentaires. Les demandes de remboursement relatives aux prestations sociales indues se sont montées à plus de 1,5 million depuis 2016.

