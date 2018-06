Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 juin 2018 13:28 18. juin 2018 - 13:28

Déclenché en 2011 par la répression par le régime de manifestations pacifiques pro-démocratie, le conflit en Syrie a fait plus de 350'000 morts et jeté à la rue des millions de personnes (image d'illustration).

Plus de 50 combattants pro-régime, dont une majorité d'Irakiens, ont été tués dans des frappes contre des positions du pouvoir dans l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il s'agit du bilan le plus lourd pour Damas depuis des mois.

Ces frappes ont visé dans la nuit de dimanche à lundi la ville d'al-Hari, située près de la frontière irakienne, où des milices étrangères se battent au côté du régime de Bachar al-Assad.

"Cinquante-deux combattants, dont trente Irakiens et seize Syriens, y compris des soldats et des membres de milices loyalistes, ont été tués", a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Selon lui, la nationalité de six combattants reste à déterminer.

Coalition mise en cause

L'Observatoire, qui affirme disposer d'un vaste réseau de sources à travers le pays, n'était pas en mesure d'identifier l'origine de ces tirs. Une source militaire à Deir Ezzor a indiqué à l'AFP que des avions de combat "ont mené des frappes aériennes sur des positions conjointes irako-syriennes à al-Hari".

Les médias d'Etat syriens ont attribué ces frappes à la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, une affirmation qui a toutefois été démentie par une source au sein de ces forces antidjihadistes.

"Il n'y a pas eu de frappes de la part des forces américaines ou de la coalition dans cette zone", a réagi cette source auprès de l'AFP. Elle a indiqué toutefois "être au courant de frappes (...) ayant tué et blessés plusieurs combattants de Kataëb Hezbollah", une milice chiite irakienne patronnée par l'Iran.

Offensives distinctes

Al-Hari est située dans la province de Deir Ezzor, riche en pétrole, où les forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par les Etats-Unis, et les forces gouvernementales syriennes, appuyées par la Russie, mènent des offensives distinctes contre le groupe Etat islamique (EI).

L'EI a perdu l'essentiel du territoire qu'il contrôlait en Syrie et en Irak. Mais le groupe ultra-radical reste présent dans des zones désertiques transfrontalières, notamment à Deir Ezzor.

Les frappes contre al-Hari interviennent au lendemain de la reprise par les FDS du village de Dachicha, situé dans le nord de la province de Hasakeh. Dachicha représentait un "fief important" de l'EI dans cette province et se trouvait sur un "couloir vital" reliant autrefois les territoires des djihadistes en Syrie et en Irak, selon le directeur de l'OSDH.

"Pour la première fois en quatre ans, Dachicha, une ville réputée pour le transit d'armes, de combattants (...) entre l'Irak et la Syrie, n'est plus contrôlée" par l'EI, a commenté lundi Brett McGurk, l'envoyé spécial du président américain auprès de la coalition anti-EI.

Neuer Inhalt Horizontal Line