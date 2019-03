Au moins 54 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bac sur le fleuve Tigre à Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak. Vingt-huit personnes sont également portées disparues, selon un responsable.

L'accident est survenu le jour de la fête de Norouz, le nouvel An kurde. Le bateau a fait naufrage car il y avait trop de passagers à bord, plus d'une centaine, a expliqué à l'AFP un responsable des services de sécurité. Ces hommes, ces femmes et ces enfants traversaient le fleuve en direction de parcs aménagés où les familles pique-niquent en ce jour férié.

Après d'importantes pluies ces derniers jours, les autorités avaient ouvert des écluses pour alléger la pression au niveau du grand barrage de Mossoul. Elles avaient publié des mises en garde au public, prévenant que les rives du Tigre seraient plus dangereuses avec un niveau de l'eau plus élevé.

Ce niveau de l'eau a également joué un rôle dans ce naufrage, a précisé le responsable à Mossoul. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des dizaines de personnes flottant ou tentant de surnager autour d'un bateau, au milieu d'un fort courant.

