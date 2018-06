Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Plus de 5000 artistes se produiront du vendredi 22 au dimanche 24 juin lors de la Fête de la Musique à Genève (archives).

Genève vivra au rythme de la Fête de la Musique du 22 au 24 juin avec 562 concerts et spectacles à découvrir sur l'une des 28 scènes. Cette manifestation gratuite attire chaque année entre 200'000 et 250'000 personnes.

Pour cette 27e édition, les habitudes du public seront un peu bousculées avec un nouveau décor et un éclairage revisité, a relevé mardi Laurent Marty, coordinateur de l'événement. Un effort particulier a aussi été mis pour mieux gérer le flux du public.

"La Fête de la Musique est l'événement le plus fédérateur de Genève", a relevé le maire de la Ville de Genève Sami Kanaan. "C'est un beau reflet de notre diversité", a indiqué le magistrat qui se réjouit de ce dialogue entre les sons et les traditions musicales d'ici et d'ailleurs.

Du slam

Parmi les points forts de la programmation, les organisateurs relèvent le mega-défilé de fanfares de rue qui se rejoindront à l'Alhambra. "On s'attend à un joyeux bordel", relève Dominique Berlie, conseiller culturel à la Ville de Genève. Une rumba congolaise du Bakalo Music International devrait mettre le feu aux Bastions.

Le rap sera aussi bien présent avec un plateau Swiss Rap qui rassemblera les meilleurs Suisses du moment. Il y aura notamment Comme1Flocon, Stress, SOS, La Base & Tru Comers. A découvrir également dans un registre plus éclectique le slam de Jonas associé à l'ensemble du Chant des Roseaux. Côté classique, les Lemancellos réuniront cinquante violoncelles sur la grande scène des Bastions.

De l'Electro Yoga

La danse prendra ses quartiers dans la cour des Casemates avec une nouvelle scène entourée de tous les côtés par des gradins. De nombreux spectacles combineront la danse avec de la musique interprétée en live. Comme l'année dernière, le public sera invité à danser sur la promenade Saint-Antoine lors d'un bal musette.

Des événements insolites comme de l'Electro Yoga, une Silent Party dans la Cour saint-Pierre ou encore un étrange Pianococktail pimenteront cette Fête de la Musique. Cette manifestation est dotée d'un budget de 1,5 million de francs. Elle se déploie en dehors de la Ville de Genève, soit à Bernex, Carouge, Confignon, Genthod, Lancy, Plan-les-Ouates et Versoix.

