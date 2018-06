Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 juin 2018

Comme en 2017, les courses d'école se répartissent sur les mois de mai et juin.

De nombreuses classes profitent du temps ensoleillé de cette semaine pour partir en course d'école. Plus de 70'000 élèves seront mardi en vadrouille à bord des trains, bus et bateaux, un record pour cette année.

Environ 2400 classes ont réservé un voyage pour mardi dans les transports publics, ont indiqué lundi les CFF. Ces derniers attendent encore quelque 45'000 écoliers jeudi.

Cette semaine devrait donc marquer un record pour les voyages en groupe, ajoutent les CFF. Comme en 2017, les courses d'école se répartissent sur les mois de mai et juin.

