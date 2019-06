Fribourg Olympic boucle une saison quasi parfaite. Au Pommier, le champion en titre a battu les Lions de Genève 79-77 pour remporter la série 3-0 et un 18e titre de champion de Suisse.

Quelle saison mémorable pour les Fribourgeois! Vainqueurs de la Coupe de Suisse et après une campagne harassante en Coupe d'Europe, les joueurs de Petar Aleksic sont allés chercher un nouveau titre de champion. Face à des Genevois remontés, les Fribourgeois ont fait parler leur expérience.

Comme lors du deuxième acte mercredi à Fribourg, les hommes de Vedran Bosnic ont eu leur chance, mais ils se sont montrés trop fragiles au final. Ne menaient-ils pas 39-27 à 79 secondes de la mi-temps? Seulement en face, Olympic n'a jamais paniqué. Sans doute que la campagne européenne a renforcé le mental du groupe. Et puis certains éléments ont su garder leur meilleur basket pour le money time, là où les parties les plus serrées se décident.

On pense à Timothy Derksen, maladroit et à côté de ses sneakers en première période avec seulement deux points et quatre turnovers, et qui a fini la rencontre avec 11 points et un impact décisif dans le jeu. L'autre grand bonhomme côté fribourgeois se nomme Dusan Mladjan. Muet au cours des trois premiers quarts, le shooteur a inscrit 14 points durant les dix dernières minutes. Dans le jargon du basket, on dit de ce type de joueur qu'il est "clutch" et Dusan Mladjan l'a prouvé une nouvelle fois.

Dans le camp genevois, il n'a pas manqué grand-chose si ce n'est cet instinct de tueur pendant les temps forts. Les Américains Humphrey (17 pts), Colter (14) et Smith (12) ont fait leur devoir, mais il a manqué ce petit quelque chose supplémentaire. Il y a aussi eu ces pertes de balle de Jonathan Kazadi en fin de match qui ont coûté deux possessions aux Lions.

Au final, Fribourg Olympic écarte son plus grand rival d'une manière franche, mais avec le sentiment qu'il n'aurait certainement pas fallu que la série se dispute en cinq matches, compte tenu de l'état de fatigue des hommes d'Aleksic. Avec une bonne soixantaine de matches cette saison, les organismes des Fribourgeois ont été mis à rude épreuve.

Auteurs du triplé l'an passé, les Olympiens ne réussissent "que" le doublé Coupe-Championnat. Mais cette saison semble encore plus aboutie que la précédente et les Bleu et blanc ont progressé. De quoi repartir avec sérénité pour la saison 2019-20.

Neuer Inhalt Horizontal Line