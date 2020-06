Les Helvètes se sont élancés sur les routes et en montagne pendant ce week-end de Pentecôte: les accidents de moto se comptent par dizaines. Photo: Col de l'Oberalp dans les Alpes glaronnaises.

Les routes, mais aussi la montagne ont été le théâtre de plusieurs accidents pendant ce week-end de Pentecôte. Un vététiste s'est tué dans les Alpes bernoises, un scootériste est mort à Céligny (GE) et au moins une dizaine de motards ont fini à l'hôpital.

Un vététiste de 28 ans est décédé samedi après-midi en descendant du massif du Hohgant dans l'Oberland bernois. En perdant l'équilibre sur son deux-roues, il a fait une chute de près de 60 mètres sur une paroi rocheuse. L'homme a succombé à ses blessures à l'hôpital.

A Céligny (GE), un scootériste a fait une embardée mortelle dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été héliporté à l'hôpital cantonal dans un état grave, mais n'a pas survécu. Il s'agit de la quatrième victime sur les routes genevoises en 2020, a précisé la police.

Accident de VTT

Dans le canton de Fribourg, une cycliste de 39 ans a enfourché son VTT sur la route du Mont Vully vers Sugiez. Dans un virage à gauche dans la descente, elle a perdu le contrôle de son vélo pour des raisons encore inconnues et est tombée. Grièvement blessée, elle a été héliportée à l'hôpital par la Rega.

À Spiringen dans le canton d'Uri, deux randonneuses qui marchaient avec une autre personne ont glissé de quarante à soixante mètres sur un champ de neige. La chute est survenue alors qu'elles ont sauté de côté pour éviter une pierre qui roulait. Blessées légèrement, elles ne pouvaient plus monter ni descendre sur le terrain accidenté. Leur amie indemne a alerté les services d'urgence, qui les ont conduites à l'hôpital d'Altdorf par hélicoptère.

Motards pas épargnés

Dimanche, un motard de 35 ans circulait sur l'A12, a été surpris par un animal qui traversait la route juste avant la sortie de Bulle. En voulant l'éviter, il a perdu la maîtrise de son engin et a chuté. Blessé, il a été transporté en ambulance vers un hôpital.

À Sugiez (FR), un motard circulant d’Anet en direction de Morat a percuté une voiture à l'arrêt dans un bouchon. Le motard de 36 ans et sa passagère de 35 ans ont été transportés à l'hôpital.

A Bourguillon (FR), une automobiliste n'a pas remarqué une moto qui s'était arrêtée derrière un bouchon. Percuté, le motard, 62 ans, a été blessé, puis transporté à l'hôpital par une ambulance.

Dans le canton du Jura, deux motards sont entrés en collision entre St-Ursanne et les Rangiers dimanche. L'un d'entre eux s’est arrêté sur une petite place d’évitement à droite en direction de St-Ursanne. En repartant et en s’engageant sur la chaussée, il n'a pas vu un autre motard qui arrivait et lui a coupé la priorité.

Sous l’effet du choc, les deux hommes sont tombés lourdement. La REGA a transporté l'un des deux à l'hôpital à Bâle. Le second a été emmené à l’Hôpital du Jura à Delémont.

Non loin de là, un automobiliste, qui circulait au col des Rangiers a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l’enquête devra déterminer. Déporté sur la gauche de la chaussée sur une portion rectiligne, il est entré en collision avec un motard qui arrivait correctement en sens inverse.

Sous l’effet du choc, le pilote de la moto a été projeté à droite, plusieurs mètres en contrebas de la route, ainsi que sa machine. Une ambulance l'a aussi transporté à l’Hôpital du Jura.

Élève motard grièvement blessé

A Altstätten (SG), un élève motard a été grièvement blessé dimanche. Il a perdu le contrôle de sa moto dans un dépassement et a percuté frontalement une voiture arrivant en sens inverse. Le jeune homme de 27 ans a été transporté par hélicoptère à l'hôpital. Le conducteur de la voiture, âgé de 63 ans, s'en sort indemne.

Dans le canton d'Uri à Gurtnellen, un motard et son passager sont entrés en collision avec une voiture lors d'une manœuvre de dépassement dimanche. La moto a quitté la route avant de passer à travers une clôture en bois. Le passager, grièvement blessé, a été transporté en hélicoptère à l'hôpital. Le conducteur s'en est sorti pratiquement indemne.

À Sisikon (UR), dans le tunnel de Gumpisch, un motard a percuté dimanche l'arrière d'une voiture à l'arrêt dans un bouchon, qu'il a vue trop tard. La force de l'impact l'a projeté sur l'autre voie et le pilote s'est retrouvé coincé sous son engin. Le trafic venant en sens inverse a pu s'arrêter à temps. Le motard, grièvement blessé, a été conduit à l'hôpital.

