Plusieurs centaines de kilos de produits alimentaires introduits en contrebande ont été saisis dans une camionnette le 11 juin sur l'A13 près de Werdenberg (SG). Le véhicule, avec deux Italiens à bord, était entré en Suisse par le Liechtenstein.

A bord de la camionnette, les gardes-frontière ont découvert 103 kg de jambon de Parme et de salami, 66 kg de concombres, 225 kg de pommes de terre et 30 kg de pâtes. Il y avait aussi 42 litres d'huile d'olive, 201 kg de savon, 115 kg de serviettes de table, 46 kg de produits de nettoyage et 36 kg de sel de table.

Le véhicule a été contrôlé vers 4h00 sur l'A13. Les deux Italiens à bord de la camionnette ont reçu une amende de 1400 francs. Les produits à l'intérieur du véhicule étaient destinés à des privés en Suisse. Elles ont dû payer chacune une amende de 1400 francs et les droits de douane.

