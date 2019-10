Le prix de plusieurs centaines de médicaments baissera à partir du 1er décembre. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) l'a ordonné dans le cadre du rééexamen périodique des préparations sur le marché. Les économies attendues se montent à 100 millions de francs.

Le prix de 257 médicaments vendus sur ordonnance, soit 54 % des 478 examinés, reculera de 16,3% en moyenne. Il s'agit notamment de remèdes utilisés en infectiologie, en ophtalmologie et pour les affections cardio-vasculaires, précise l'OFSP vendredi.

Recours annoncés

Les réductions prévues pour dix préparations originales demeurent en suspens. Des recours sont annoncés. Les autres médicaments examinés restent économiques en comparaison aux prix pratiqués dans le pays de référence et à d'autres médicaments.

Parallèlement, les génériques et les médicaments en co-marketing correspondants ont également été réexaminés. Dans 178 cas sur 313 (57%), les prix seront également réduits. Aucun biosimilaire n’a été évalué cette année.

Près de 450 millions

Depuis 2017, l’OFSP analyse chaque année pour un tiers des médicaments de la liste des produits soumis à prescription s’ils satisfont aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Sur l'ensemble de la période, les économies réalisées s'élèvent à près de 450 millions de francs.

Le cycle recommencera l'an prochain. Les contrôles porteront notamment sur les médicaments utilisés en gastroentérologie et en oncologie. Pour des questions d'égalité de traitement, l'analyse s'effectue simultanément sur tous les médicaments d'un groupe thérapeutique.

Sujet sensible

La fixation des prix est un sujet très sensible. Entre 2012 et 2014, des réductions de tarifs ont été ordonnées pour 1500 produits et permis 600 millions de francs d'économies. Mais l'industrie pharmaceutique a contesté la méthode des autorités fédérales, et le réexamen périodique des tarifs a été suspendu.

Il a repris en 2017 sur de nouvelles bases. En décembre 2015, le Tribunal fédéral a donné raison aux pharmas et estimé que le contrôle ne peut se fonder uniquement sur une comparaison des prix pratiqués à l'étranger. Il doit aussi tenir compte du rapport coût-bénéfice des produits admis pour les mêmes indications thérapeutiques.

Le système pourrait encore évoluer. Le Conseil des Etat a adopté en septembre une motion demandant une révision du système afin qu'il prennent en compte le coût thérapeutique journalier et le coût pour l'ensemble du système de santé. Le National doit encore se prononcer.

Neuer Inhalt Horizontal Line