Vladimir Petkovic a procédé à plusieurs changements dans son onze titulaire qui doit affronter Gibraltar à Sion à 18h00, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

Le sélectionneur devait notamment faire face aux défections de Manuel Akanji (blessé) et de Haris Seferovic (rentré au chevet de son épouse pour la naissance de son premier enfant) par rapport au nul de jeudi à Dublin.

Petkovic annonce une défense Nico Elvedi, Fabian Schär et Loris Benito, lequel prendrait donc poste pour poste la place d'Akanji. La ligne médiane est composée par Ricardo Rodriguez à gauche, Granit Xhaka et Denis Zakaria dans l'axe et Edimilson Fernandes à droite. L'enfant de Tourbillon remplace Remo Freuler par rapport au onze qui a commencé contre l'Irlande.

Le trident offensif sera formé d'Albian Ajeti, Breel Embolo et Admir Mehmedi. Kevin Mbabu est lui sorti de l'équipe de départ.

Suisse: Sommer; Elvedi, Schär, Benito; Fernandes, Zakaria, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Ajeti, Mehmedi.

