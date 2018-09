Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'ouragan Florence a fait ses premiers morts sur la côte atlantique des Etats-Unis, battue par des vents violents et des pluies diluviennes. Les autorités s'activaient elles à secourir des dizaines d'habitants piégés par la montée des eaux qui se poursuivait samedi.

Au moins quatre décès - dont une femme et son bébé - ont été confirmés vendredi de sources officielles, les médias américains faisant état d'un cinquième mort. "Nous nous attendons à plusieurs jours de pluie", a déclaré le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, qui a qualifié les précipitations de l'ouragan d'"événement millénaire".

"Notre priorité désormais est de mettre les gens hors du danger immédiat", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. "Nous sommes encore en plein dans la tempête et, si elle ne vous a pas atteints, elle le fera", a mis en garde M. Cooper.

Accompagné de pluies torrentielles et de vents violents, l'oeil de l'ouragan a touché terre près de Wrightsville Beach (Caroline du Nord) vendredi à 07h15 (13h15 en Suisse), avec des vents jusqu'à 150 km/h, selon le centre national des ouragans (NHC). La Caroline du Sud a également été touchée un peu plus tard.

Florence a toutefois faibli en intensité dans l'après-midi et a été rétrogradé en tempête tropicale, avec des vents mesurés à 100 km/h, selon le bulletin du NHC diffusé en soirée. Mais son amplitude et sa très lente avancée - 7 km/h - dans les terres où la tempête déverse des trombes d'eau inquiète les autorités qui ont multiplié les alertes aux crues soudaines.

Visite de Trump

Après la submersion des zones côtières, les rivières de la région devraient frôler voire atteindre des niveaux de crue records qui vont inonder l'intérieur des terres, selon les météorologistes. La région fera face à une "menace importante" pendant encore au moins un jour, voire 36 heures, selon Jeff Byard, un responsable de l'Agence fédérale américaine des situations d'urgence.

Près de 900'000 foyers et entreprises de Caroline du Nord et du Sud étaient privés d'électricité vendredi dans l'après-midi. Au total, ce sont plusieurs millions de personnes qui vont devoir se passer de courant, avertissent les compagnies d'électricité. Un couvre-feu a été instauré dans plusieurs localités de la côte atlantique pour éviter les pillages.

Le National Weather Service évalue à 10 millions le nombre de personnes vivant sur la trajectoire potentielle de l'ouragan. La tempête devait traverser le sud-est de la Caroline du Nord et l'est de la Caroline du Sud vendredi et samedi. Elle devrait ensuite se diriger vers le nord en passant sur l'ouest des deux Etats et les Appalaches au début de la semaine prochaine. Un affaiblissement important était attendu au cours du week-end.

Donald Trump, s'est entretenu avec les représentants des autorités locales, a annoncé la Maison Blanche, vendredi. Le président se rendra sur le terrain la semaine prochaine, "lorsqu'il aura été déterminé que sa présence ne perturbera pas les secours et le retour à la vie normale".

