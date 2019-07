La température la plus élevée de l'année, 38 degrés, a été enregistrée mercredi après-midi à Sion. Il s'agit également d'un record absolu pour cette station de mesure installée en 1958.

Le précédent record, 37,8 degrés, datait du 7 juillet 2015, a indiqué MétéoSuisse sur son blog. Des records absolus ont également été enregistrés à d'autres endroits: il a fait 37,9 degrés à Neuchâtel (début des mesures en 1864, précédent record: 37,8 le 7 juillet 2015) et 33,8 degrés à Scuol, en Basse-Engadine (début des mesures en 1971, précédent record: 33,3 le 26 juin 2019).

Les stations d'altitude ne sont pas en reste: celle du Moléson (FR), à 1972 mètres d'altitude, a également enregistré un record absolu avec 26,4 degrés (début des mesures en 1982, précédent record: 25,8 le 27 juin 2019 et le 31 juillet 1983). Il a fait 37 degrés à Bâle et Aarau (également un record absolu), 35,8 à Fahy (JU) et 35,2 à Biasca (TI).

Ces maxima sont dus à une masse d’air torride présente mardi sur la France et qui passe au-dessus de la Suisse entre mercredi et jeudi. Plusieurs villes françaises ont mesuré les premiers 40 degrés de leur histoire.

Il est toutefois peu probable que cette barre soit franchie en Suisse au cours de cet épisode, selon MétéoSuisse. En Suisse, le seuil des 40 degrés n’a été dépassé qu’une seule fois à Grono (GR), au sud des Alpes, le 11 août 2003 avec 41,5 degrés. Au nord des Alpes, le record est de 39,7 degrés à Genève.

Le service météorologique prévoit "un dégel important en haute montagne" où l'isotherme 0°C était mercredi à une altitude inhabituellement élevée de 4800 mètres. Conséquence, le Rhône est actuellement très haut.

Dans l'ouest du pays, la vague de chaleur a atteint son paroxysme mercredi, selon Meteonews. En Suisse centrale et orientale par contre, il pourrait faire encore plus chaud jeudi.

