Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 octobre 2018 10:20 06. octobre 2018 - 10:20

Marc Marquez a signé sa 50e pole dans la catégorie-reine lors des qualifications du GP de Thaïlande. Le champion du monde avait pourtant chuté aux essais libres, alors que Thomas Lüthi a terminé 22e.

Marquez (Honda) a donc dû disputer la première partie des qualifications pour la 4e fois de sa carrière. En chutant lors du dernier tour des essais libres, il n'occupait que le 11e rang et n'était pas qualifié directement pour la dernière bataille.

A cinq courses du terme de la saison, l'Espagnol possède 72 points d'avance sur Andrea Dovizioso.

Déception une nouvelle fois pour Thomas Lüthi, seulement 22e. Le pensum est long pour l'Emmentalois de 32 ans qui redescendra en Moto2 la saison prochaine. Il a évité la dernière place sur la grille pour 5 millièmes de seconde, laissant cet "honneur" au Britannique Scott Redding. Son compagnon d'écurie, Franco Morbidelli, s'est classé 13e.

Par ailleurs, Jorge Lorenzo ne prendra pas le départ dimanche à Buriram. L'Espagnol a chuté vendredi et ne se sent pas assez bien pour se bagarrer en course. Il entend se préserver pour le Grand Prix du Japon dans deux semaines.

Neuer Inhalt Horizontal Line