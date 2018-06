Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'un des condamnés mormons revendique 25 femmes et 146 enfants (archives).

Deux Canadiens, dont l'un revendique 25 femmes et 146 enfants, membres d'une secte mormone radicale, ont été condamnés et assignés à résidence mardi en Colombie-Britannique. Ils encouraient jusqu'à 5 ans de prison pour polygamie.

Les deux hommes, qui ont respectivement 25 et 5 épouses, avaient été reconnus coupables l'année dernière lors de leur procès qui s'était tenu près de 130 ans après l'interdiction de la polygamie au Canada.

Le premier a écopé d'une peine de six mois d'assignation à résidence, et le second d'une peine de trois mois. Tous deux, habitués des prétoires, étaient à la tête de branches dissidentes de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, autre nom de l'Eglise mormone, dont le siège se situe à Salt Lake City, aux Etats-Unis.

La secte est installée depuis près de 60 ans dans le village de Bountiful, à 700 km à l'est de Vancouver et à 20 km au nord de la frontière avec les Etats-Unis. Au cours des deux dernières décennies, trois procureurs avaient refusé de poursuivre les deux hommes, car la loi interdisant la polygamie enfreignait le droit constitutionnel des Canadiens à la liberté de religion.

Mais la cour suprême de la Colombie-Britannique avait finalement statué que cette interdiction de la polygamie était constitutionnelle, ouvrant la voie à une condamnation des deux hommes. Avant ce verdict, seules deux condamnations pour polygamie avaient été prononcées au Canada, d'abord en 1899, puis en 1906.

