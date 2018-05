Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Deux incendies ont éclaté lundi en l'espace de quelques heures dans la région biennoise. A Brügg, un immeuble de onze étages a été la proie des flammes. A Bienne, le feu a ravagé un entrepôt, provoquant un important dégagement de fumée.

Ces deux sinistres n'ont pas fait de victimes. Mais 49 locataires de l'immeuble endommagé à Brügg, près de Bienne, ont été admis à l'hôpital en raison d'une possible intoxication à la fumée. Le feu avait pris au rez-de-chaussée.

L'ampleur de ce sinistre a nécessité l'engagement de plus de 60 pompiers venant notamment de Bienne et de Berne. L'incendie a été signalé avant 04h40. Les pompiers ont réussi à le maîtriser deux heures plus tard.

En raison du dégagement de fumée, qui s'est propagé dans la cage d'escalier, les secours ont ordonné aux locataires de fermer les portes et les fenêtres et de rester cloîtrés dans les appartements.

Les pompiers ont ensuite commencé à évacuer les locataires par la cage d'escalier, ainsi qu'avec une échelle montée sur un véhicule. Au total, 84 personnes ont été prises en charge par les secours et conduites dans un centre sportif. Plusieurs appartements ne sont désormais plus habitables.

Fumée au-dessus de Bienne

Peu après 12h00, un second incendie a éclaté au centre de Bienne, à quelques kilomètres du premier. Une fumée noire a recouvert une partie de la ville après qu'un entrepôt a pris feu. Les 25 pompiers dépêchés sur les lieux du sinistre ont réussi à éviter que les flammes ne se propagent à d'autres bâtiments.

Un pompier a été conduit à l'hôpital pour un contrôle. Plusieurs camions de pompiers, deux ambulances et plusieurs véhicules de police ont été engagés. Les causes du sinistre et le montant des dégâts ne sont pas connus.

