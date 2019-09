L'administration américaine de Donald Trump lance une nouvelle offensive commerciale contre la Chine à Genève. Elle menace de se retirer de l'Union postale universelle (UPU) si les frais postaux entre Etats ne sont pas réformés lors d'une réunion de mardi à jeudi.

Cette discussion "est l'une des plus importantes" parmi celles de l'organisation en près de 150 ans , a affirmé au début du congrès extraordinaire le secrétaire général Bishar Hussein. Selon le dispositif actuel, le pays d'envoi d'une lettre ou d'un petit paquet compense les frais de distribution auprès du pays destinataire.

Cette rémunération est plus ou moins importante selon l'économie et la qualité des infrastructures postales d'un membre. Or, les Etats-Unis estiment notamment que la Chine bénéficie de tarifs trop favorables. Depuis le lancement de ces tarifs en 1969, "nous avons reconnu que le système n'est pas adapté" mais ne peut être résolu rapidement, a admis M. Hussein.

Les Etats-Unis ont envoyé un conseiller du président sur les questions commerciales, Peter Navarro. Ils ne sont pas les seuls à être insatisfaits du système de rémunération puisqu'un tel congrès demande l'approbation de deux tiers des 192 membres. Mais ils avaient menacé il y a un an de sortir des traités de l'UPU si cette réunion n'était pas organisée, dans la lignée de leur offensive à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Avec la montée du commerce électronique et l'amélioration des distributions dans la plupart des Etats, le gouvernement américain mais aussi d'autres pays souhaitent une réforme de ces tarifs. Trois scénarios seront discutés. Une augmentation des tarifs avec uniformisation en 2020, des taux libres plafonnés dès la même année, ce que demandent les Etats-Unis, ou une solution intermédiaire.

Celle-ci prévoirait que les Etats puissent seulement basculer sur des tarifs autodéclarés de 2021 à 2025. De son côté, la Suisse a envoyé une délégation d'une quinzaine de représentants dans ces négociations. Elle est emmenée par le directeur de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) Philipp Metzger.

Neuer Inhalt Horizontal Line