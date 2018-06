Le propriétaire, la poste, devrait également ressentir les mesures d'austérité de Postfinance. "Pour l'exercice en cours et les années suivantes, je pense que le dividende sera annulé", a déclaré Hansruedi Köng. On ne peut pas réduire les emplois à la mesure prévue et en même temps verser un dividende au propriétaire (archives).

KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda-ats)