Pour plus de 300'000 francs de vélos ont été volés en moins d'une semaine dans deux magasins spécialisés du canton d'Argovie (photo symbolique).

Des cambrioleurs ont emporté des vélos d'une valeur supérieure à 100'000 francs dans un magasin spécialisé dans la nuit de dimanche à lundi à Rheinfelden (AG). C'est le deuxième gros vol du genre en moins d'une semaine dans le canton d'Argovie.

La police a été informée lundi vers 2h15 de la présence d'individus suspects qui sortaient en courant d'un magasin spécialisé dans la vente de vélos à Rheinfelden. Arrivés quelques minutes plus tard sur place, policiers et gardes-frontière ont constaté que le commerce avait été cambriolé et que les voleurs avaient pris la fuite.

L'opération de recherche n'a rien donné, a indiqué lundi la police cantonale argovienne. Les voleurs ont emporté des vélos et des vêtements d'une valeur supérieure à 100'000 francs.

Les enquêteurs examinent s'il existe un lien avec un autre cambriolage qui s'est produit il y a moins d'une semaine à Kleindöttingen (AG). Les voleurs s'étaient alors emparés de 40 vélos d'une valeur de 200'000 francs dans un magasin spécialisé.

