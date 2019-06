12 joueurs. C'est avec un effectif réduit que Joël Magnin a dû entamer son mandat d'entraîneur de Neuchâtel Xamax. Deux recrues ont signé, mais l'incertitude se veut encore ambiante à la Maladière.

Avec Maren Haile-Selassie (ailier de 20 ans, prêté par Zurich après un premier passage à Rapperswil la saison passée) et l'attaquant genevois Dylan Dugourd (23 ans, qui arrive tout droit d'Etoile Carouge en 1re Ligue), les "Rouge et Noir" tiennent leurs deux premiers renforts. Le premier a déjà foulé le synthétique neuchâtelois à l'occasion de la reprise, le second pas encore.

Mais Joël Magnin, sifflet en bouche et observateur attentif pour son premier entraînement, dispose d'un effectif encore très court. Il faut dire que Xamax n'a terminé la saison précédente qu'il y a quinze jours lors d'une remontée fantastique sur le terrain d'Aarau en barrage. Les cadres bénéficient donc d'un repos prolongé (jusqu'au jeudi 20) bienvenu. Ainsi, les Raphaël Nuzzolo, Mike Gomes et autres Igor Djuric sont encore en vacances, au même titre que Laurent Walthert et Charles-André Doudin, dont les contrats doivent être prolongés sous peu.

"Pas le droit de se tromper"

Forcément, dans ce contexte, Magnin et surtout le directeur sportif Frédéric Page doivent explorer les pistes pour garnir un contingent qu'ils veulent limiter à 23 ou 24 joueurs. "L'important est de réussir nos transferts, nous n'avons pas le droit de nous tromper", a lancé le coach en conférence de presse. "Nous devons être patients, sachant que nous aurons une équipe jeune puisque le nouveau projet de Xamax a cet objectif. Et puis, ils seront entourés d'éléments plus expérimentés."

Lundi, Jérémy Manière (ex-Lausanne) et Noah Sylvestre (fils de Patrick, l'ancien international, et formé à West Ham) ont été mis à l'essai. Preuve que les moyens neuchâtelois sont limités, avec un budget de 8 à 8,5 millions de francs. En clair, Xamax vise les bons coups avec des joueurs en prêt ou en fin de contrat. L'idée étant notamment de rajeunir l'effectif. "Ma mission est de se maintenir en Super League, mais aussi de faire progresser des jeunes", a rappelé Magnin, qui arrive des moins de 21 ans de Young Boys. Un sacré défi, pour lui comme pour le club.

