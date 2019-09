La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le ministre marocain des transports Abdelkader Amara ont signé une déclaration d'intention lors d'un voyage en train à destination d'Erstfeld (UR) vendredi.

La Suisse et le Maroc vont intensifier leur coopération concernant les transports routiers et ferroviaires. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le ministre marocain des transports Abdelkader Amara ont signé vendredi une déclaration d'intention à cet effet.

Le Maroc développe son réseau ferroviaire à grande vitesse. Or la Suisse possède une grande expérience dans la planification, le financement et la construction d'infrastructures de transports, note le Département fédéral des transports (DETEC) dans un communiqué à l'issue de la rencontre entre les deux dirigeants. Des entreprises suisses sont aussi leaders dans la construction de tunnels.

"Le tunnel de base du Saint-Gothard le prouve: nous avons une longue expérience des grands projets de transport", a d'ailleurs écrit Mme Sommaruga sur son compte Twitter. "Je suis ravie de pouvoir intensifier les échanges avec le Maroc!"

Jeudi, la délégation marocaine avait visité le tunnel de base du Ceneri. Le long de la côte nord-africaine, une première ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca a été ouverte fin 2018, réduisant le temps de parcours de cinq à deux heures. Pour 2040, le pays prévoit de prolonger cette ligne jusqu'à Marrakech et Agadir et d'en créer une autre entre Rabat et Oujda.

Sécurité routière

Après la signature de la déclaration d'intention lors d'un voyage en train à destination d'Erstfeld (UR) vendredi, les ministres ont visité le centre de contrôle du trafic lourd de Ripshausen, la sécurité routière faisant partie des thèmes sur lesquels les deux pays souhaitent mieux coopérer. Mme Sommaruga a pu ainsi participer à la cérémonie officielle marquant les dix ans d'existence du centre.

