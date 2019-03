Le passage de la Crimée sous contrôle russe, acté le 18 mars 2014, est considéré comme un "rattachement" en Russie et dénoncé comme une "annexion illégale" par l'Ukraine et les Occidentaux (archives).

Vladimir Poutine se rendait lundi en Crimée. Le président russe devait célébrer le cinquième anniversaire de l'annexion par la Russie de cette péninsule ukrainienne, condamnée par Kiev et les Occidentaux, mais saluée par la majorité des Russes.

En Crimée, Vladimir Poutine devait assister à une cérémonie pour le lancement d'une centrale électrique et rencontrer des représentants de la société civile, selon le Kremlin.

Des célébrations ont lieu dans toute la Russie à l'occasion de l'anniversaire de cette annexion, réalisée en mars 2014 après l'intervention des forces spéciales russes et un référendum de rattachement contesté. Elle a fait suite à l'arrivée au pouvoir à Kiev de nouvelles autorités pro-occidentales, après un soulèvement populaire.

Le passage de la Crimée sous contrôle russe, acté le 18 mars 2014, est considéré comme un "rattachement" en Russie et dénoncé comme une "annexion illégale" par l'Ukraine et les Occidentaux. Cette décision a coûté à Moscou une série de lourdes sanctions européennes et américaines qui ont durement frappé l'économie russe.

"La Crimée sera rendue à l'Ukraine. Nous ferons de notre mieux pour nous assurer que cela se fasse le plus rapidement possible, immédiatement après l'élection" présidentielle du 31 mars, a déclaré lundi le président ukrainien Petro Porochenko.

Avis partagés

Les journaux russes étaient divisés sur le bilan de l'annexion de la péninsule. Le journal pro-Kremlin Izvestia a mis en avant la "croissance record", notamment du tourisme en Crimée, tandis que le quotidien économique Vedomosti a soutenu que cette région se transformera en un "monument poussiéreux à la gloire d'erreurs politiques de dimension historique".

Vendredi, les Etats-Unis, en accord avec l'Union européenne, l'Australie et le Canada, ont infligé de nouvelles sanctions contre des responsables russes pour "la poursuite de leur agression en Ukraine".

A Bruxelles, l'OTAN a dénoncé lundi le renforcement "en cours" du dispositif militaire russe en Crimée et dans la région de la mer Noire. "Nous condamnons le renforcement généralisé du dispositif militaire russe en cours en Crimée, et nous sommes préoccupés par la volonté qu'affiche la Russie de renforcer encore son dispositif militaire dans la région de la mer Noire ainsi que par les efforts qu'elle déploie en ce sens", a dénoncé le Conseil de l'Atlantique nord, l'instance civile gouvernant l'OTAN.

"Ces cinq dernières années ont été marquées par une ambiance de terreur, ouverte ou dissimulée, contre ceux qui habitent en Crimée, en infraction avec le droit international", a affirmé à l'AFP le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavlo Klimkine.

Pont illicite

Cinq ans après "l'annexion", la Suisse réaffirme son appel à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a indiqué lundi à l'agence d'information Keystone-ATS un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Les services d'Ignazio Cassis appellent au respect et à l'application du droit international, aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. La Russie a créé des situations de fait, constate le DFAE, qui critique notamment la "construction illicite" d’un pont reliant la côte russe à la péninsule.

Neuer Inhalt Horizontal Line