Près d'un Britannique sur trois a voté pour le Parti du Brexit lors élections européennes au Royaume-Uni, selon une projection publiée dimanche. La formation de Nigel Farage serait à 31,6%, ce qui lui permettrait d'occuper 24 des 73 sièges britanniques à Strasbourg.

Les conservateurs de la Première ministre démissionnaire Theresa May perdraient près de la moitié de leurs sièges pour n'en garder que dix (-9), avec à peine 12,4% des voix, selon cette projection du bureau Britain Elects réalisée sur la base de sondages sortie des urnes.

Les formations pro-européennes se comporteraient relativement bien. Avec 18,9% des voix qui iraient aux Libéraux-démocrates (LibDem) et 19,1% aux travaillistes du Labour, ces deux partis emporteraient respectivement 14 et 15 sièges (+13 et -3). Les écologistes et les nationalistes écossais engrangeraient aussi de légers gains.

Neuer Inhalt Horizontal Line