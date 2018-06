Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 juin 2018 12:42 14. juin 2018 - 12:42

Le prix des billets de la Fête des vignerons 2019 ira de 79 à 299 francs. Leur vente débutera le 17 septembre. Le budget de la fête atteindra lui près de 100 millions, a indiqué la confrérie.

La vente des billets pour la fête, qui se déroulera du 18 juillet au 11 août 2019, débutera le 17 septembre 2018 à 11h00. Les catégories de prix iront de 79 à 299 francs. Une série Premium avec divers avantages (accueil personnalisé, accès facilité et cadeau souvenir) sera proposée à 359 francs.

Meilleur confort

"Il y a un engouement incroyable, chaque jour on me demande des informations sur les billets", explique jeudi Frédéric Hohl, directeur exécutif de la fête. Leur coût est environ 15% supérieur à celui de la précédente édition de 1999, qui allait de 60 à 260 francs.

Le confort des spectateurs sera nettement meilleur, avec notamment un son visuel, qui permet de repérer d'où vient le son. Il n'y a pas de prix particulier pour les familles ou pour les enfants. Le spectacle durera environ 2h30, avec des portes ouvertes 90 minutes avant.

Rush attendu

Le 17 septembre à 11h00 commencera la vente des quelque 19'500 billets via internet et dans les points Starticket, à une cadence de 8000 sésames numérotés par minute. Il sera possible d'en acheter 10 au maximum. Pour lutter contre le marché noir, 500 billets seront mis en vente sur place avant chaque représentation, explique Frédéric Hohl.

Chaque soir, 140 places seront réservées pour les personnes à mobilité réduite. Elles paieront 79 francs alors qu'elles seront installées très près de la scène, note le responsable. Il y aura entre 20 et 23 représentations.

Bonne nouvelle

Le budget de la fête a pris l'ascenseur. La Confrérie des vignerons a octroyé 99 millions de francs aux organisateurs. Ce montant sera le double de celui de la précédente édition de 1999.

"Il y a 20 ans d'écart, une semaine de plus, beaucoup plus de technologie, 5 scènes au lieu d'une seule, environ 150 techniciens", relève Frédéric Hohl. Le budget de 70 à 80 millions qui était avancé auparavant tenait lieu "d'orientation". Maintenant, le cadre est définitivement fixé, "c'est une bonne nouvelle".

Parler au coeur des gens

La Fête des vignerons n'est pas subventionnée, ce qui est rare, tient à souligner le directeur exécutif. Les revenus proviennent à 70% des billets et à 30% des partenaires et de la ville en fête. Passé les questions d'argent, "l'essentiel reste l'émotion, savoir parler au coeur des gens", s'enthousiasme Frédéric Hohl.

