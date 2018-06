Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20 juin 2018

Près de 20% des enfants nord-coréens sont victimes d'un retard de croissance en raison des conditions dans ce pays. Cette part indicative d'une malnutrition récurrente a toutefois reculé en cinq ans de neuf points de pourcentage, a indiqué mercredi l'ONU à Genève.

"L'assistance humanitaire fait une différence", a expliqué la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) Shanelle Hall. "Mais nous devons tous faire davantage", a-t-elle ajouté.

L'UNICEF a aidé le gouvernement nord-coréen à établir ces données qui portent sur 8500 ménages en 2017. Les différences nutritionnelles entre enfants sont importantes entre les régions du pays. La part atteint 10% à Pyongyang mais plus de 30% dans certaines zones.

Autre indication, plus de 10% des enfants sont victimes de maladies diarrhéiques. Depuis 2009, ceux qui ont recours à des soins de réhydratation oraux ont augmenté pour passer à 74%.

Plus d'un tiers de l'eau des ménages est contaminée. Dans les zones rurales, environ la moitié des enfants sont même exposés à des menaces de maladie ou de malnutrition. Même si plus de 80% des habitations ont accès à des systèmes d'assainissement, la gestion des déchets reste problématique.

Mais les récents efforts du gouvernement et des acteurs internationaux ont amélioré la situation, dit l'UNICEF. La directrice pour la région Karin Hulshof appelle à une "action urgente pour étendre le soutien" aux enfants dans le pays. Au total, selon l'UNICEF, en 2017, environ 40'000 enfants atteints de malnutrition sévère ont été soignés. Et plus de 700'000 personnes ont été assistées en terme alimentaire.

