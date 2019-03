La Commission cantonale fribourgeoise de la Loterie Romande (LoRo) a distribué 18,5 millions l'an dernier à des projets d'utilité publique. Le montant total atteint même 19,9 millions en y ajoutant la somme de 1,4 million allant au Fonds cantonal des taxes.

La commission a distribué 18,5 millions de francs, alors que les demandes portaient sur 24,6 millions, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué. Les requêtes ont émané de 483 associations ou institutions, dont 397 ont obtenu de l'argent. Le sport n'est pas concerné, dans la mesure où il dépend de la Commission cantonale de la LoRo pour le sport.

Dans le détail, le domaine de l'action sociale et des personnes âgées a perçu plus de 3,6 millions de francs. Suivent la danse, le théâtre et la musique (plus de 3 millions), l'enfance et la jeunesse (plus de 2,75 millions), les salles de spectacle (près de 2,3 millions), les festivals (plus de 1,7 million), la santé et le handicap (plus de 1,5 million) et les musées et le patrimoine (plus de 1,5 million).

Le montant de 1,4 million de francs versé au Fonds cantonal des taxes sur les loteries constitue une somme également affectée ensuite à des projets culturels, sociaux ou sportifs.

