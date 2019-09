La Bénichon attire de plus en plus de curieux, dans le grand mouvement du retour aux traditions (archives).

La Bénichon du Pays de Fribourg a déroulé ses fastes ce week-end à Ecuvillens. Le village sarinois a accueilli 25'000 visiteurs, dont le conseiller fédéral Guy Parmelin. L'édition précédente il y a un an à Estavayer-le-Lac avait rassemblé 10'000 personnes de moins.

La 7e édition de la Bénichon du Pays de Fribourg n'a pas laissé les convives mourir de faim. Il est question de 20'000 assiettes servies, d'une 1,7 tonne de jambon, de 6000 litres de bière, de 450 kg de chou, de plus de 900 kg de gigot d’agneau, de 6500 poires à Botzi et de 7000 meringues. Sans oublier les plus de 550 cuchaules qui ont été cuites dans le four à pain du village.

Les trois jours de festivité ont commencé avec 260 enfants qui ont visité La Ferme de la Bénichon, organisée par l’Union des paysans fribourgeois, avec la présence de l’Ecole à la Ferme. Toujours le vendredi, la "Bénichon des entreprises" a accueilli pour sa part plus de 1240 personnes.

Repas du dimanche

Le samedi, plus de 100 stands étaient prévus pour recevoir les promeneurs lors du marché. Ces derniers ont pu y admirer des démonstrations de battage à l’ancienne, de la fabrication de tavillons ou encore du tournage sur bois. Tout au long de la journée a eu lieu la confection de Gruyère AOP, de vin cuit et de bricelets.

Le dimanche, le grand cortège traditionnel s'est déroulé avec 35 chars, des sonneurs de cloche, des troupeaux, le Noble Contingents des Grenadiers Fribourgeois, le Cadre Noir-Blanc et le troupeau de l’Institut agricole du canton de Fribourg, à Grangeneuve. Il a été placé sous le thème des quatre saisons.

Intérêt extra-cantonal

Le final a proposeé dès midi le repas de la Bénichon dans le respect de la grande tradition. A noter que pour 40 fêtards, Nez Rouge a assuré leur rentrée en toute sécurité. Les organisateurs ont relevé que de plus en plus de visiteurs viennent d'autres cantons pour assister à une "vraie Bénichon fribourgeoise".

La tradition ne se limite évidemment pas à la Bénichon du Pays de Fribourg, dont le budget de l'édition 2019 atteint un demi-million de francs. Les autres bénichons connaissent aussi le succès à travers le territoire cantonal, avec des manifestations qui se tiennent principalement durant les mois de septembre et octobre.

Les organisateurs soulignent la dimension bénévole de la manifestation, avec pas moins de 450 volontaires. La prochaine Bénichon aura lieu à Châtel-St-Denis dans le district de la Veveyse du 16 au 20 octobre 2020. Avant Ecuvillens, les six précédentes éditions ont visité Fribourg, Bulle, Planfayon, Romont, Epagny et Estavayer-le-Lac.

www.labenichon.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line