Ce contenu a été publié le 16 juillet 2018 12:26 16. juillet 2018 - 12:26

Près de 300 personnes ont été placées en garde à vue en France à la suite des incidents qui ont marqué dimanche soir les célébrations de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde, selon le ministère de l'Intérieur. Un homme est mort à Annecy.

A Annecy (Haute-Savoie), un homme de 50 ans qui fêtait la victoire s'est tué en sautant dans un canal où la hauteur de l'eau n'était que de 50 centimètres. A Paris, 102 personnes ont été interpellées dont 90 placées en garde à vue.

Des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre à des casseurs qui ont dégradé et pillé des magasins, endommagé des voitures, dans le quartier des Champs-Elysées où des centaines de milliers de supporters s'étaient rassemblés pour fêter le sacre de la France. Douze à quinze enseignes de l'avenue ont été vandalisées (vitrines brisées, dégradations diverses, vols), a précisé la préfecture de police.

Rixe sur les Champs-Elysées

Une rixe entre deux groupes violents en haut des Champs-Elysées a fait un blessé grave, a-t-on précisé. Des incidents sont survenus dans plusieurs villes de province : Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Strasbourg.

Quarante-cinq policiers et gendarmes ont été blessés mais aucun grièvement. "Il n'y a pas eu d'incident significatif pendant la journée et la soirée qui ont été essentiellement festives et bon enfant. Néanmoins il y a eu quelques débordements dans certaines grandes villes", déclare-t-on au ministère de l'Intérieur.

A Lyon, 30 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à la suite de heurts autour de la "fan zone" de la place Bellecour entre la police et une centaine de casseurs qui s'en sont pris notamment à un camion d'intervention. Les policiers ont répliqué aux tirs de projectiles, dont des bouteilles de verre, par des jets de gaz lacrymogène.

Parmi les 30 personnes placées en garde à vue, "dix-huit l’ont été pour vols par effraction", précise la préfecture. Onze policiers ont été légèrement blessés dans les affrontements.

